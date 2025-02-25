КГИОП подал иск с требованием отреставрировать «Виллу Айнола» в Зеленогорске

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга через суд пытается добиться реставрации «Виллы Айнола» в Зеленогорске. Соответствующее исковое заявление было направлено в Арбитражный суд города и Ленинградской области, сообщили в пресс-службе комитета.

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«Вилла Айнола» — объект культурного наследия регионального значения. Он расположен по адресу: Приморское шоссе, 521. На сегодняшний день объект находится в собственности АО «Росразмещение».

Усадебный комплекс был возведен в начале XX века по проекту гражданского инженера Николая Салько. До революции виллу купил и назвал в свою честь Айно Гранлунд. После Великой Отечественной войны в здании располагалась единственная в Зеленогорске гостиница «Ривьера» («Северная Ривьера»).

В 2019 году КГИОП утвердил охранное обязательство, в рамках которого собственник должен был отремонтировать и отреставрировать здание в срок до конца октября 2024 года.

«В установленный срок работы не были выполнены, с заявлением на выдачу задания на разработку проекта реставрации здания собственник не обращался»,— пояснили в комитете.

Теперь КГИОП требует обязать АО «Росразмещение» выполнить указанные работы в течение двух лет со дня вступления решения суда в силу. За каждый месяц просрочки истец просит взыскивать с собственника объекта по 200 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленобласти обязал ООО «Специализированный застройщик ЭВО» отреставрировать Сестрорецкий инструментальный завод на улице Воскова, 1, в Курортном районе города.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-СПб» «Суд дал застройщику три года».

Дарья Астанина