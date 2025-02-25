Вслед за штрафом суд арестовал москвичку за надписи на плакатах на Большой Морской

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ариадны Литвиновой, подозреваемой в нанесении надписей на плакатах о спецоперации на Большой Морской улице. Она является фигуранткой уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.214 УК РФ (вандализм).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, по мнению дознания, Литвинова «по мотивам политической и идеологической ненависти» при помощи баллончика краски нанесла надписи на десяти уличных конструкциях, размещенных у арки Главного штаба в рамках фотовыставки «Вместе к Победе». Суд посчитал, что данными действиями Литвинова совершила акт вандализм и причинила ущерб на сумму 135,5 тыс. рублей.

Известно, что девушка является уроженкой Москвы со средним специальным образованием, источника дохода не имеет. Против меры она возражала. Суд, тем не менее, отправил ее в СИЗО на срок до 25 марта.

«Ъ-СПб» писал, что Литвинову задержали рано утром 24 февраля. До того другой районный суд Петербурга — Дзержинский — привлек девушку к административной ответственности за дискредитацию российской армии и оштрафовал на 50 тыс. рублей.

Андрей Цедрик