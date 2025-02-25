«Ленфильм» передал Нарусовой материалы к незавершенному фильму о Собчаке

Киностудия «Ленфильм» передала вдове первого мэра Петербурга Анатолия Собчака Людмиле Нарусовой материалы к незавершенному фильму режиссера Семена Арановича. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба киностудии «Ленфильм» Фото: Пресс-служба киностудии «Ленфильм»

По словам представителей «Ленфильма», господин Аранович, известный по таким картинам как «Торпедоносцы» и «Противостояние», однажды прочитал книгу Собчака «Хождение во власть» и загорелся идеей снять о нем документальный фильм.

На камеру было записано множество интервью и бесед с первым мэром Петербурга. Тем не менее, снять картину так и не удалось. Режиссер тяжело заболел и вскоре скончался.

Материалы незаконченного фильма удалось сохранить благодаря усилиям второго режиссера Тамары Агаджанян. В киностудии уверены, что изучение и осмысление бесценного киноматериала позволит открыть новые грани личности Собчака.

Напомним, что первый мэр Петербурга скончался в ночь на 20 февраля 2000 года в гостинице «Русь» в Калининградской области. Официальной причиной смерти политика называют острую сердечную недостаточность.

Яркие кадры из жизни Собчака смотрите в галерее «Ъ-СПб» «Первый и последний мэр Петербурга»

Андрей Маркелов