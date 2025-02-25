В странах Балтии после отключения от БРЭЛЛ продолжает дорожать электричество

Среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве сегодня, 25 февраля, составляет 13,1 цента за кВт•ч, что почти на 4,5% больше, чем днем ранее. При этом стоимость тарифов в Финляндии в 26 раз ниже, сообщает ERR. Цены на электроэнергию в странах Балтии начали расти после отключения от общего с Россией и Белоруссией энергокольца (БРЭЛЛ).

Стоимость электричества в странах Балтии превышает отметку в 10 центов за кВт•ч четвертый день подряд. В феврале среднесуточная цена на электричество на бирже в Эстонии лишь дважды опускалась ниже этой отметки — 8 и 21 февраля.

Днем ранее, 24 февраля, биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве составляла 11,5 цента за кВт•ч. Цены на электричество в балтийских странах почти в 60 раз превышали суточные тарифы в Финляндии. Латвийская газета Neatkariga писала, что для одного конкретного домохозяйства цены на электроэнергию за месяц выросли на 24,8% — с €17,68 в январе до €22,06 в феврале.

8 февраля Эстония, Литва и Латвия разомкнули линии электропередачи, объединявшие их с Россией и Белоруссией, после чего энергосистема региона начала работу в автономном режиме. Энергосистемы России, Белоруссии и стран Балтии имели общие электросвязи еще со времен СССР, что позволяло им вести физические и коммерческие перетоки электроэнергии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Последствия БРЭЛЛксита».