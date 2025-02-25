Задержан спонсировавший ВСУ житель Ростовской области

Сотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали местного жителя, который спонсировал ВСУ. В отношении него возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ФСБ установила, что фигурант с февраля по август 2023 года, находясь в Грузии, переводил деньги заочно осужденному в России гражданину Украины, который активно взаимодействует с командирами украинских воинских формирований. Уточняется, что подозреваемого отправили под стражу.

На прошлой неделе суд в Крыму приговорил к 18 годам колонии строгого режима россиянина, передававшего информацию украинской разведке. Крымское управление ФСБ сообщало, что мужчина, в частности, передавал данные о позициях российских ПВО в Феодосии. 19 февраля в Москве по статье о госизмене приговорили двух братьев-студентов, планировавших поджечь технику в воинской части.

Подробнее — в материале «Ъ» «Студентов обучили на диверсантов».

Никита Черненко