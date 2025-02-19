Студентов обучили на диверсантов

В Москве военный суд приговорил двух братьев-студентов к 20 и 19 годам лишения свободы за подготовку по заданию украинской разведки осенью 2023 года поджога автомобилей в одной из воинских частей. За диверсию им пообещали прием в военизированную проукраинскую террористическую организацию. Их приятель, который должен был снять акцию на видео для отчета, получил семь лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Во 2-м Западном окружном военном суде оглашен приговор 20-летним близнецам Матвею и Тимофею Мельниковым, которые до задержания учились в Дмитровском филиале Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, а также их приятелю Юрию Михееву, которому на момент подготовки преступления было 17 лет. Братья обвинялись в госизмене (ч. 2 ст. 275), подготовке диверсии группой лиц по предварительному сговору (ст. 30 и ст. 281) и участии в террористической организации (ст. 205.5) УК РФ, их сообщник — в пособничестве диверсии.

В прениях сторон, как рассказывал “Ъ”, военная прокуратура требовала для Тимофея Мельникова 21 год заключения, для его брата — 20 лет, а для Юрия Михеева — 7 лет. В результате суд каждому из близнецов назначил на год меньше, их приятелю — срок, запрошенный гособвинением. При этом первые три года из назначенного срока каждый из осужденных проведет в тюрьме.

Как следует из материалов дела, фигуранты были настроены против СВО, однако до января 2023 года ничего противозаконного совершать не планировали. Ситуация изменилась после того, как, по материалам дела, Мельниковы в одном из Telegram-каналов познакомились с «сотрудником ГУР Минобороны Украины Владом Н.». По его заданию близнецы подожгли распределительный щит у железной дороги, за что Матвей Мельников получил на банковскую карточку 60 тыс. руб.

После этого Мельниковы решили вступить в запрещенный в РФ террористический «Легион "Свобода России"» и направили в августе 2023 года на сайт организации соответствующие заявления. В ответ им предложили пройти своего рода экзамен: поджечь автомобили связи, находившиеся на военной базе в Дмитровском районе Московской области. Братья согласились и привлекли к этому делу приятеля Юрия Михеева, который должен был снять диверсию на видео, чтобы затем отправить отчет. Но когда 10 ноября 2023 года злоумышленники проникли на территорию воинской части, их задержали сотрудники ФСБ.

Мельниковы не стали отпираться и полностью признали вину как на следствии, так и в суде. Поэтому их защите оставалось лишь просить о снисхождении к молодым людям, поддавшимся чуждому влиянию. Зато Юрий Михеев отрицал соучастие в подготовке диверсии, заверяя суд, что собирался заняться лишь «видеофиксацией поджога», а не участвовать в его совершении. Его адвокат Игорь Поповский обращал внимание на то, что действия подзащитного нельзя рассматривать как «пособничество к совершению диверсии», поскольку она так и не была произведена. Поэтому содеянное подзащитным адвокат предлагал квалифицировать как «приготовление к совершению пособничества». А в соответствии с Уголовным кодексом, отметил защитник, «срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины от максимального срока». Впрочем, на практике так оно и получилось: максимальная санкция по ч. 2 ст. 281 УК РФ составляет 20 лет, а Юрию Михееву назначили 7 лет.

После оглашения приговора адвокаты заявили, что вопрос о подаче апелляционных жалоб они решат после бесед с подзащитными.

Алексей Соковнин