Bloomberg: Британия может организовать саммит Европы по Украине 2 марта

Саммит с лидерами стран Европы, организуемый Великобританией для обсуждения ситуации на Украине, может пройти 2 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Встреча станет продолжением консультаций европейских стран в Париже, дважды инициированных президентом Франции Эмманюэлем Макроном в феврале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер (слева) и Эмманюэль Макрон в 2024 году

Фото: Hollie Adams / Pool / Reuters Кир Стармер (слева) и Эмманюэль Макрон в 2024 году

Фото: Hollie Adams / Pool / Reuters

27 февраля Кир Стармер встретится с президентом США Дональдом Трампом и, как писали СМИ, представит план по размещению на Украине миротворческого контингента из 30 тыс. европейских военнослужащих. Накануне в Вашингтоне состоялись переговоры американского президента с Эмманюэлем Макроном. Последний выступил за предоставление Украине гарантий безопасности как от Европы, так и от США.

Кир Стармер и Эмманюэль Макрон несколько месяцев обсуждают участие Европы в мирных переговорах по российско-украинскому конфликту и в обеспечении безопасности Украины. На саммитах лидеров европейских стран и руководства ЕК в Париже обсуждался новый пакет помощи Киеву и возможная отправка на Украину миротворческого контингента после прекращения огня. Однако единой позиции по этому вопросу союзники не выработали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Много хорошего в направлении мира».

Лусине Баласян