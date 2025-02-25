Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов поэтессу Веру Полозкову

Росфинмониторинг внес поэтессу Веру Полозкову в список террористов и экстремистов, следует из информации на сайте ведомства. Какое уголовное дело возбуждено в отношении поэтессы — неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вера Полозкова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вера Полозкова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В июле 2023 года Генпрокуратура проводила в отношении поэтессы проверку по ст. 205.2. УК РФ (публичное оправдание терроризма). Поводом стали высказывания Веры Полозковой в интервью «Дождю» (SIA TV Rain, организация включена в РФ в список иноагентов и признана нежелательной). Ведущий спросил у поэтессы, выпила ли она шампанского после подрыва автомобиля Захара Прилепина в мае. Журналист ссылался на пост поэтессы от 2017 года, в котором она обещала выпить шампанское в день, когда господину Прилепину выстрелят в голову.

«Максимум пивко»,— пошутила Вера Полозкова, а затем пояснила, что не испытывает радости или злорадства по поводу случившегося.

С просьбой проверить эти высказывания поэтессы в Генпрокуратуру обращалась депутат Елена Ямпольская. Она назвала комментарий Веры Полозковой циничным, абсолютно неприемлемым и аморальным. В декабре 2022 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина также заявляла, что юристы проверяют высказывания Веры Полозковой в интервью Юрию Дудю (признан иностранным агентом) на предмет дискредитации российской армии.

Полина Мотызлевская