Генпрокуратура проверит поэтессу Полозкову на предмет оправдания терроризма

Председатель Комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания поэтессы Веры Полозковой на наличие признаков преступления. В интервью телеканалу «Дождь» (признан иностранным агентом) поэтесса высказывалась по поводу подрыва автомобиля Захара Прилепина. Ответ от Генпрокуратуры депутат Госдумы опубликовала в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Из ответа на обращение следует, что Генпрокуратура проведет проверку в отношении Веры Полозковой по ст. 205.2. УК РФ (публичное оправдание терроризма) в связи с ее комментарием о покушении на писателя Захара Прилепина.

Вера Полозкова покинула Россию в марте 2022 года. Ранее Елена Ямпольская на вопрос о целях своего обращения в Генпрокуратуру отвечала так: «Если будет возбуждено уголовное дело, мы не увидим госпожу Полозкову в России. Бонус приятный, согласитесь». По словам депутата, судимость Веры Полозковой по такой статье не позволит ей «жить там, а зарабатывать здесь».

В 2017 году госпожа Полозкова написала на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), что выпьет шампанское в случае, если Захар Прилепин погибнет. Тогда писатель занимал должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР.

В июньском интервью телеканалу «Дождь» поэтесса на вопрос интервьюера о том, выпила ли она шампанского в день подрыва автомобиля Захара Прилепина, ответила: «Не дотянули до шампанского <...> Максимум пивко». После этого поэтесса уточнила, что «никакой радости, никакого злорадства» в день покушения она не почувствовала.

В декабре 2022 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина говорила, что юристы проверяют высказывания Веры Полозковой в интервью Юрию Дудю (признан иностранным агентом) на предмет дискредитации российской армии. Во время разговора она критически высказалась о действиях российских сил в Донбассе.

Полина Мотызлевская