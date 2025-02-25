Минфин поддержал законопроект о раскрытии тарифов на денежные переводы

Министерство финансов поддержало законопроект, который обяжет операторов по переводу денежных средств раскрывать информацию о тарифах и условиях предоставления услуг. Однако документ необходимо доработать, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Законопроект предлагает предоставить Центробанку право устанавливать состав, порядок и сроки раскрытия операторами информации об условиях платежных и кредитных услуг. Такие данные должны быть указаны как в местах оказания услуг, так и на официальных сайтах.

Согласно документу, предлагается также прописать необходимость для кредиторов публиковать иную информацию в случае, если требование о ее раскрытии установлено Банком России в условиях договора потребительского кредита. Сейчас перечень публикуемой информации прописан в законе.

Минфин в отзыве к законопроекту отметил избыточность предлагаемых ЦБ полномочий в части раскрытия информации о потребкредитах. В ведомстве пояснили, что соответствующие требования уже закреплены законом.

Подробнее о том, как бизнес защищается от завышенных тарифов банков за переводы физлицам,— в материале «Ъ».