МИД Израиля объяснил отказ голосовать в ООН за антироссийскую резолюцию
Израиль проголосовал против резолюции с осуждением действий России на Украине в Генассамблее ООН, поскольку выступает за завершение конфликта мирным путем. Об этом заявил израильский МИД. Документ, который носит рекомендательный характер, подготовила Украина при поддержке Европы.
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«Израиль считает, что важно поддержать американские усилия, направленные на достижение прогресса в попытках положить конец войне и разрешить конфликт мирным путем»,— сообщил «РИА Новости» представитель израильского МИДа.
24 февраля, в день третьей годовщины боевых действий на Украине, в ООН рассматривались две резолюции по конфликту. В подготовленном Киевом документе содержался призыв к Москве вывести войска с Украины и прекратить боевые действия. Резолюция прошла в Генассамблее ООН при поддержке 93 голосов (против выступили в том числе США, Россия и Израиль).
США представили альтернативную резолюцию с призывом к скорейшему завершению конфликта и прочному миру между Украиной и Россией. Эта версия документа дошла до голосования с европейскими поправками (о вине Москвы в происходящем), Вашингтон за нее в итоге не проголосовал. Позднее в Совбезе ООН американская резолюция была принята в ее изначальном виде.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Две резолюции для одной Украины».