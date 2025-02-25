МИД Израиля объяснил отказ голосовать в ООН за антироссийскую резолюцию

Израиль проголосовал против резолюции с осуждением действий России на Украине в Генассамблее ООН, поскольку выступает за завершение конфликта мирным путем. Об этом заявил израильский МИД. Документ, который носит рекомендательный характер, подготовила Украина при поддержке Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP Фото: Richard Drew / AP

«Израиль считает, что важно поддержать американские усилия, направленные на достижение прогресса в попытках положить конец войне и разрешить конфликт мирным путем»,— сообщил «РИА Новости» представитель израильского МИДа.

24 февраля, в день третьей годовщины боевых действий на Украине, в ООН рассматривались две резолюции по конфликту. В подготовленном Киевом документе содержался призыв к Москве вывести войска с Украины и прекратить боевые действия. Резолюция прошла в Генассамблее ООН при поддержке 93 голосов (против выступили в том числе США, Россия и Израиль).

США представили альтернативную резолюцию с призывом к скорейшему завершению конфликта и прочному миру между Украиной и Россией. Эта версия документа дошла до голосования с европейскими поправками (о вине Москвы в происходящем), Вашингтон за нее в итоге не проголосовал. Позднее в Совбезе ООН американская резолюция была принята в ее изначальном виде.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Две резолюции для одной Украины».

Лусине Баласян