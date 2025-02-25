Две резолюции для одной Украины

В штаб-квартире ООН развернулась настоящая драма. Новая американская администрация фактически пошла против своих европейских союзников: она поддержала Китай и Россию по вопросу Украины, предложив нейтральную резолюцию. Ее приняли в рамках Совбеза ООН. А вот Генеральная ассамблея ООН большинством голосов одобрила другую версию американского документа — с европейскими поправками, возлагающими вину за происходящее на Россию. Сами США помешать такой модификации документа на Генассамблее не смогли и в ходе того голосования воздержались. Кроме того, на Генассамблее была принята предложенная Украиной и европейскими странами резолюция, которая содержала стандартные для Запада формулировки о конфликте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Результаты голосования на Генассамблее ООН

Фото: Shannon Stapleton / Reuters Результаты голосования на Генассамблее ООН

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В понедельник в ООН были рассмотрены сразу две резолюции по конфликту на Украине, который начался ровно три года назад. Первая была предложена Украиной и поддержана Европой. Она предполагала более жесткие формулировки в отношении России и призывала к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине».

Это был трехстраничный документ, включающий положения, в которых отмечалось, что «полномасштабное вторжение Российской Федерации на Украину продолжается уже три года и имеет разрушительные и долгосрочные последствия не только для Украины, но и для других регионов и сохранения стабильности».

Представитель США Дороти Ши тем временем заявила, что не может поддержать украинскую резолюцию. Она назвала документ проявлением «войны слов» и попросила снять его с голосования.

США представили свою собственную альтернативную резолюцию под названием «Путь к миру». В этом документе содержался призыв к скорейшему завершению конфликта и прочному миру между Украиной и Россией. Поправки к тексту также были предложены странами ЕС. Россия настаивала на добавлении в текст пункта о необходимости «устранения причин» конфликта.

В Генассамблее тем не менее прошла при поддержке большинства голосов украинская резолюция — 93 страны проголосовали «за».

18 стран выступили против документа, осуждающего Россию, что более чем вдвое превышает количество голосов против аналогичной резолюции всего два года назад. 65 государств воздержались.

Среди стран, которые проголосовали против, были США, Россия, Израиль, Гаити, Венгрия, Палау, Маршалловы Острова, Буркина-Фасо, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Эритрея, КНДР.

Резолюция, предложенная США, также получила большинство голосов (93 «за», восемь «против» и 73 воздержавшихся), но она дошла до голосования совсем в ином виде, чем задумывалась,— с поправками от европейцев, возлагающими вину за происходящее на Россию. Из-за этого американская делегация воздержалась при голосовании по своей же резолюции.

А вот на последовавшем заседании Совбеза события развивались по иному сценарию. «За» американскую резолюцию в ее изначальном виде проголосовали, помимо США, Китай, Россия, Пакистан, Алжир, Гайана, Сьерра-Леоне, Панама, Южная Корея и Сомали. Воздержались — Великобритания, Франция, Греция, Словения, Дания. Стоит отметить, что США, Россия и Китай впервые смогли достичь консенсус в Совбезе по Украине, начиная с 2022 года.

Представитель США Дороти Ши, представляя резолюцию, заявила, что проект документа «элегантен в своей простоте» и речь идет о «простом первом шаге к миру». «Это три кратких абзаца», которые «отражают дух Устава ООН и должны, как и в 1945 году, подтвердить, что эта война ужасна, что ООН может помочь положить ей конец и что мир возможен», заявила она.

Процесс принятия резолюции в Совбезе простым не был. Франция, Великобритания, Дания и Греция пытались отложить рассмотрение и предложили отсрочку в принятии документа до 25 февраля, чтобы провести надлежащие консультации. Однако США выступили против, подчеркнув, с одной стороны, неотложность прекращения конфликта, а с другой — что Соединенные Штаты ожидали обсуждения этой резолюции в первой половине дня, но и так пошли навстречу коллегам, чтобы те смогли изучить документ.

В итоге предложение об отсрочке было отклонено шестью голосами «за», тремя «против» при шести воздержавшихся.

Также провалились и поправки, предложенные Великобританией, Данией, Словенией, Грецией и Францией, которые подразумевали необходимость назвать «агрессора» и подчеркнуть необходимость соблюдения суверенитета Украины. Все они либо не набрали достаточного числа голосов, либо были заблокированы Россией. Не были утверждены и поправки, предложенные самой Российской Федерацией, которые тоже предполагали изменить некоторые формулировки, в частности, назвать конфликт «конфликтом вокруг Украины» и призвать искоренить его фундаментальные истоки.

Несмотря на провал поправок, ни Франция, ни Великобритания не воспользовались своим правом вето, а лишь воздержались в ходе голосования, что и позволило резолюции пройти.

Британский постпред Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова поддержать «только справедливый мир, соблюдающий условия Устава ООН, только тогда мир будет устойчивым». По ее словам, «не может быть никакого равенства между Россией и Украиной», и «если мы хотим найти путь к устойчивому миру, совет должен четко определить истоки войны». Похожим образом высказались представители Франции и Словении. Правда, последний в целом подчеркнул, что приветствует любые шаги к миру, одним из которых является эта резолюция.

Российский постпред Василий Небензя заявил: хотя российская сторона «сожалеет, что поправки не были приняты», документ США содержит конструктивный подход. «Понимаем логику авторов предложить краткий обобщенный текст»,— отметил он и обвинил европейские делегации в «откровенном саботаже наметившихся позитивных подвижек в направлении разрешения кризиса». «Очевидно, что вставшая на рельсы милитаризма Европа сегодня единственный игрок на международной арене, который желает продолжения войны»,— отметил он.

«Принятый сейчас текст не идеален,— продолжил постпред,— но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный на будущее продукт совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт. Конфликт, который имеет сложный генезис и не сводится к противостоянию Российский Федерации и Украины».

Постоянный представитель КНР при Организации Объединенных Наций Фу Цун выступил следом. Он заявил, что «Китай проголосовал по данной резолюции, исходя из последовательной позиции в отношении украинской проблематики». «Мы должны понимать, что находимся на важном перепутье, касающемся украинского вопроса. И мы ожидаем, что международное сообщество создаст благоприятные условия для обеспечения урегулирования и что ООН и, в частности, Совбез будут играть ключевую роль в обеспечении консенсуса»,— заявил он.

Госпожа Ши, комментируя успех резолюции США, искренне поблагодарила за ее поддержку членов совета. Она заявила, что это «первое за три года действие, которое совет предпринял в отношении Украины, чтобы решительно призвать к прекращению конфликта». И выразила надежду, что «резолюция выводит нас на путь мира».

Екатерина Мур, Вашингтон