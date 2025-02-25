Горькая судьба шоколада

В России резко подорожал шоколад. Компания Mars, владеющая брендами Snickers, Twix и M&M's, и Mondelez, которая производит плитки Alpen Gold, Milka и печенье Oreo, повысили отпускные цены на свои товары. В феврале-марте рост составит 5-19%, передают СМИ. Эксперты замечают, что в рознице ценники будут менять постепенно. С начала года средняя цена плитки увеличилась на 14% и составила 336 руб., сообщает аналитический ресурс «Чек Индекс». Главная причина — удорожание какао-бобов. В прошлом году мировые цены на них достигли рекордных значений, это связано с неблагоприятными погодными условиями в странах Западной Африки, где производится больше половины мирового какао.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Также производители столкнулись с увеличением затрат на упаковку, транспортировку и другие издержки. Однако основной фактор повышения цен — спекуляции с фьючерсами на покупку какао, считает президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев: «Неурожай действительно был в прошлом году. В этом году ситуация с урожаем нормальная, он достиг средних значений. Поэтому этот фактор можно практически сбрасывать со счетов.

Основной причиной подорожания является общемировое нашествие спекулятивного капитала на лондонскую и нью-йоркскую биржи, где торгуются поставочные фьючерсы на какао.

Российским производителям, чтобы минимизировать это влияние, остается только выбирать момент контрактации. Не контрактовать пики, когда идет мощная спекулятивная атака на биржу. В этот момент не нужно поддаваться панике и думать, что завтра будет еще дороже. Хотя вся эта атака сопровождается обычно и поддержкой в прессе, и техническим анализом, который показывает, что будет еще дороже. Самая умная тактика — не поддаваться панике, дожидаться, когда будет снижение цены, и покупать в моменты коррекции. Безусловно, цены все равно сильно выше, чем два года назад, но это позволяет хотя бы не покупать по максимальным ценам».

Несмотря на рост цен, потребление шоколада в России продолжает расти. За последние десять лет это значение увеличилось примерно на 0,5 кг и теперь составляет около 6 кг, что выводит страну в лидеры по этому показателю, сообщает Росстат. При этом предпочтение отдается молочному шоколаду, на него приходится около 70% продаж, в то время как горький занимает не более 20%. И его доля в ассортименте ритейлеров, вероятно, будет сокращаться, отмечает председатель совета директоров группы компаний «Конфаэль» Ирина Эльдарханова: «Люди хотели бы покупать шоколад, но многим он не очень доступен из-за цены. Мы же понимаем покупательскую способность населения: люди выбирают самое дешевое. Людей, которые заботятся о своем здоровье не так много.

На сегодняшний день, если вы подсчитаете, все больше потребляют молочного шоколада, в нем меньше какао-продуктов, и все меньше шоколада горького, потому что в нем большое количество какао-продуктов, и подорожание сказывается на нем наиболее заметно. Его на полках и так меньше, а будет еще меньше. Потому что сети диктуют повышение цен, например, не больше 20% в год, а какао-бобы подорожали в два раза. Таким образом, многие производители просто прекращают производство. Сейчас молочный шоколад занимает больше 80%, ближе к 90% рынка».

Значительнее других подорожали продукты с высоким содержанием какао. Например, Ritter Sport в прошлом году прибавил к цене 40%. Также СМИ отмечают значительное удорожание дубайского шоколада, средний чек составил 2,2 тыс. руб., что в четыре раза больше, чем в 2023-м, подсчитывал сервис Moneyplace. На рынке сейчас происходит сегментация: дорогой шоколад станет еще дороже, а дешевый менее качественным, считает основатель фабрики «Шокобокс» Андрей Шарков: «Премиальный сегмент вообще не чувствителен для рынка. Более того, если мы посмотрим на объемы продаж в России шоколадосодержащих продуктов, то эконом-сегмент доминирует. Не так много импортеров качественного сырья, мы все их знаем, они все знают нас. Поэтому менять поставщиков вряд ли кто-то станет, а какие-то альтернативные схемы параллельного импорта ситуацию не поменяют.

В премиальном сегменте составляющая сырья в продукте меньше, чем ручного труда и упаковки. Поэтому повышение на сотни рублей будет не так чувствительно, как для среднего и эконом-сегментов. Происходит микросегментация. С большой долей вероятности хороший правильный шоколад, который имеет право так называться, станет недешевым удовольствием. Это будет премиальное лакомство. А люди, которые просто любят сладкое, найдут какую-то его замену».

Больше всего в прошлом году в России было куплено шоколадок Alpen Gold, их доля составила около 20%. Следом за ними идут «Аленка», бренд детского шоколада Babyfox, «Бабаевский» и Milka.

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Андрей Дубков