Основной проблемой российского рынка БАДов остается нелегальный оборот

Основная проблема рынка биологически активных добавок в России — это нарушения при их регистрации в разных странах ЕАЭС, считает старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Варужан Саркисян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Регистрируется в качестве БАДа продукция, которая запрещена к обороту на территории Таможенного союза, превышаются дозировки, что влечет риски здоровью населения. В особенности, когда речь идет об использовании в составе БАДов психоактивных веществ, токсичных растений, запрещенных для использования, и анаболических препаратов»,— рассказал эксперт на круглом столе «Ъ».

Решением проблемы, по мнению господина Саркисяна, может стать разработка механизма отзыва свидетельств о регистрации на такие БАДы.

Как узнал «Ъ», совет Торгово-промышленной палаты по развитию электронной коммерции обратился в ФАС с предложениями по усилению регулирования оборота БАДов в e-comm. В ТПП также отметили, что часть продавцов БАДов обходит российские требования к продукции, поставляя ее через юридические лица, зарегистрированные в странах ЕАЭС.

Подробнее — в материале «Ъ» «БАДам не хватило проверки».