Рособрнадзор: нет необходимости увеличивать число заданий о СВО в ЕГЭ по истории

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что нет необходимости увеличивать в ЕГЭ по истории число вопросов о боевых действиях на Украине. По его словам, текущий вариант экзамена по этой дисциплине «достаточно сбалансирован».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анзор Музаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анзор Музаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Традиционно вопросы о Великой Отечественной войне всегда были, есть и будут введены в государственные экзамены, не привязываясь к каким-либо юбилеям. То есть на это отведена, особенно в истории, большая часть. И после начала СВО у нас появились задания, посвященные этому блоку. Мы не видим необходимости количество увеличивать»,— сказал господин Музаев на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Задания по теме российской военной операции на Украине были добавлены в ЕГЭ по истории с 2024 года. Также были расширены блоки вопросов, посвященных Великой Отечественной войне. Тогда же изменилась программа экзамена по литературе: из кодификатора исключили тексты, созданные до середины XIX века, а блок литературы советского периода, наоборот, расширили в основном за счет произведений о ВОВ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Общество меняет тему».

Полина Мотызлевская