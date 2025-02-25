В Екатеринбурге 28 февраля на «УГМК Арене» пройдет тестовый хоккейный матч

Тестовый матч между «Автомобилистом» и «Толпаром», который пройдет 28 февраля на новой «УГМК Арене» в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «УГМК Арена» в Екатеринбурге

Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист» «УГМК Арена» в Екатеринбурге

Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

Билеты на матч можно будет получить 27 февраля в кассах арены со стороны улицы Степана Разина с 11:00 до 20:00. В одни руки будет выдаваться не более двух билетов. Кроме того, на матч смогут попасть обладатели абонементов на «Автомобилист» сезона 2024/2025, включая абонементы выходного дня.

Тестовый матч «Автомобилиста» и «Толпара» станет проверкой готовности стадиона к проведению матчей КХЛ, в ходе которой профильные службы Лиги и клуба проверят все аспекты организации матча.

Открытие «УГМК Арены» состоится 10 марта. Первый матч КХЛ на новой арене «Автомобилист» проведет с московским ЦСКА, билеты на эту игру поступят в продажу 7 марта.

Напомним, строительство «УГМК-Арены» завершили в начале февраля. Площадь многофункциональной площадки составляет 111,6 тыс. кв. м, комплекс может вместить 12 тыс. зрителей спортивных мероприятий и 15 тыс. зрителей в случае проведения концертов.

Полина Щуцкая