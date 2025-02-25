Глава МЭА допустил замену российского СПГ катарским с 2027 года

Европе, возможно, пора заменить российский сжиженный природный газ на СПГ из Катара к началу 2027 года, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль на энергетической неделе в Лондоне. Он считает, что европейские страны импортировали большое количество российского СП для поддержания своей экономики, передает его слова Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Рюмин / ТАСС Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Катар занимает третье место в мире по запасам природного газа и шестое место — по его добыче. В декабре 2024 года глава катарского Минэнерго Саад аль-Кааби пригрозил прекратить поставлять газ в Евросоюз, если госкомпанию QatarEnergy оштрафуют за нарушение критериев корпоративной устойчивости.

Существенная часть СПГ поставляется в Европу из России. В 2023 году закупки российского сжиженного сырья выросли более чем вдвое, до 18 млрд куб. м. РФ находится на втором месте по объему поставок СПГ в ЕС, уступая только США. Politico писало, что ЕС решил не вводить полный запрет на импорт российского СПГ.

О поставках СПГ вопреки санкциям — в материале «Ъ» «Поставка из последних сил».