Politico: ЕС отказался вводить полный запрет на импорт российского СПГ

Еврокомиссия сегодня, 29 января, представит странам Евросоюза проект 16-го пакета антироссийских санкций, сообщили источники Politico. По информации издания, в него не войдет полный запрет на поставку сжиженного природного газа. На таких ограничениях настаивало десять стран ЕС, в том числе Финляндия, Польша и страны Балтии.

Новые ограничения коснутся терминалов по приему СПГ, которые не подключены к общей газораспределительной системе ЕС. По данным Politico, санкции не затронут большую часть импорта российского СПГ.

Планируется введение ограничений в отношении 74 судов, которые Евросоюз считает частью «теневого флота». Еврокомиссия также предложит ограничения, связанные с поставками алюминия. На алюминий из России приходится 6% общего объема импорта ЕС.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что его страна разочарована тем, что импорт СПГ из России не окажется под запретом. Он надеется, что ограничение будет введено в будущем.

О росте добычи газа в России — в материале «Ъ» «Газообразно спросу».