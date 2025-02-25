Мэрия скатилась с «Горки»

Компания «Юг-строй», принадлежащая осужденному за мошенничество бизнесмену Анзору Пруидзе, выиграла в апелляции дело о признании права собственности на элитный ЖК «Горка» в Сочи. Власти курорта отказывались вводить дом в эксплуатацию, так как застройщик отклонился от параметров разрешенного строительства. Суд решил, что нарушения не создают угрозу жизни и здоровью граждан. По мнению юристов, для успеха мэрии в кассации потребуется опровергнуть выводы экспертизы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: zkgorka.ru Фото: zkgorka.ru

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым удовлетворен иск ООО «Юг-Строй» к администрации Сочи о признании права собственности на 18-этажный дом и передачи квартир дольщикам. Фирма принадлежит осужденному за мошенничество бизнесмену Анзору Пруидзе. Спорное здание было построено в 2017 году на Первомайской улице, 1 (ЖК элит-класса «Горка»). Общая площадь застройки составляет 1,5 тыс. кв. м. В доме 240 квартир. Объем инвестиций в проект неизвстен.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Юг-Строй» зарегистрировано в 2010 году в Сочи. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Финансовые показатели компании не публикуются с 2017 года, когда убыток предприятия составил 441 тыс. руб. Учредителем общества является Анзор Пруидзе, осужденный в прошлом году по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при продаже апартаментов в ЖК «Горизонт». Согласно материалам дела, Пруидзе, являясь единственным участником ООО «Альбатрос», заключил предварительный договор на продажу апартаментов в ЖК «Горизонт» за 11,7 млн руб. При этом все помещения в комплексе уже были реализованы по договорам долевого участия. Застройщик действовал по доверенности, которая ранее была отозвана. Суд в Сочи приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что застройщику на праве аренды принадлежит земельный участок площадью 2,3 тыс. кв. м с видом разрешенного использования земельного участка — «многоквартирный жилой дом». Срок действия договора аренды — до 1 мая 2052 года. В 2012 году обществу было выдано разрешение на строительство многоэтажного дома на этом участке, а также автостоянки на 63 машино-места.

В 2019 году застройщик заключил с ПАО «ТНС энерго Кубань» договор о поставке электроэнергии к спорному дому, а в 2022 году с «Водоканалом» Сочи о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и с «Сочитеплоэнерго» о подключении к системе теплоснабжения.

Вместе с тем, как указал истец, ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом не представляется возможным из-за отклонений от параметров разрешенного строительства в части строительства полноценного 17-го этажа вместо технического этажа. Указывая на отсутствие возможности легализации спорного объекта капитального строительства в административном порядке, застройщик был вынужден обратиться в суд.

Из заключения эксперта следует, что спорный объект возведен с соблюдением строительных, градостроительных, противопожарных, санитарных норм и правил, не создает угрозу жизни и здоровью граждан. Застройщиком при возведении объекта допущено незначительное отклонение от разрешительной документации (в части количества этажей), но имеющиеся отклонения от проектной и разрешительной документации не влияют на планировочное решение и конструктивные характеристики надежности и безопасности объекта исследования.

«Оценив экспертное заключение, а также учитывая возведение спорного объекта на земельном участке в соответствии с его целевым назначением, отсутствие угрозы жизни и здоровью граждан, возведение объекта с соблюдением всех норм и правил, суд пришел к выводу, что исковые требования являются законными и подлежат удовлетворению»,— говорится в решении АС края.

Партнер Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский говорит, что решения судов, несмотря на неоднозначный контекст ситуации, являются юридически обоснованными. Перспективы у администрации в кассации представляются невысокими, считает он.

«Для успеха потребуется опровергнуть выводы экспертизы о безопасности здания либо доказать, что при его возведении были допущены существенные нарушения, которые невозможно устранить. Однако материалы дела не содержат таких доказательств»,— полагает эксперт.

Теоретически, администрация могла бы строить свою позицию на том, что легализация самовольной постройки является исключительным способом защиты права и не должна использоваться для обхода установленного порядка строительства, добавил господин Жарский. Однако этот довод, по его мнению, вряд ли будет принят судом, поскольку застройщик предпринимал реальные попытки получить разрешительную документацию и в целом следовал установленным процедурам.

Подобные споры — не редкость для Сочи. В прошлом году Арбитражный суд Краснодарского края обязал администрацию курорта выдать разрешение ООО «Специализированный застройщик "Тригон"» на строительство жилого комплекса в Центральном районе курорта.

Тат Гаспарян