Главгосэкспертиза разрешила готовить площадки под строительство метро до «Каретной»

Главгосэкспертиза дала положительное заключение для компании «Метрострой Северной столицы» на проект инженерной подготовки территории к проходке метро до станции Красносельско-Калининской линии «Каретная», сообщает «Фонтанка» 6 февраля.

Экспертизу на строительство ожидают в марте. Сейчас два проходческих щита на участке «Путиловская» — «Каретная» работают в тестовом режиме, одни начнут движение только после экспертизы. В течение года к ним присоединятся еще два щита от «Обуховского завода», они пойдут навстречу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стоимость строительства продолжения Кировско-Выборгской линии метро от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова» составит 31,53 млрд рублей. Участок планируют возвести в течение семи лет.

Андрей Маркелов