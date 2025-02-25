Экспорт продукции томских деревоперерабатывающих производств сократился вдвое

Вывоз за пределы РФ продукции деревоперерабатывающих предприятий Томской области с начала 2025 года составил 69 тыс. куб. м. Это примерно вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года (137 тыс. кв. м).

Данные о поставках продукции отрасли привел сенатор от региона Виктор Кресс на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Томской области Максимом Костаревым. Падение объемов экспорта он связал с введением Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК).

«Дело в том, что ранее экспортные перевозки автомобильным транспортом в страны ближнего зарубежья осуществлялись попутным методом: к нам везли продукты, другие товары, от нас — лесопродукцию. Сейчас фуры уходят обратно без груза — установить оборудование АСН ГЛОНАСС на иностранные машины проблематично, это требует открытия представительств на территории РФ и других мероприятий»,— записал член Совета федерации и экс-губернатор Виктор Кресс в своем Telegram-канале.

ФГИС ЛК запущена с 1 января 2025 года. Как сообщал «Ъ», российские лесопромышленники попросили правительство РФ отменить на несколько месяцев штрафы за отсутствие на автотранспорте системы ГЛОНАСС и регистрации во ФГИС ЛК. По оценке участников рынка, к началу года модулями ГЛОНАСС было оборудовано не более 40% парка, а за отсутствие данных о перемещении может грозить штраф до 75 млн руб. на машину в месяц.

Валерий Лавский