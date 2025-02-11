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Коммерсантъ FM
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Спутники заблудились в лесу

В ЛПК возникли сложности с подключением к ГЛОНАСС

Лесопромышленники просят правительство отменить на несколько месяцев штрафы за отсутствие на автотранспорте системы ГЛОНАСС и регистрации во ФГИС ЛК. По оценке участников рынка, сейчас модулями ГЛОНАСС оборудовано не более 40% парка, а за отсутствие данных о перемещении может грозить штраф до 75 млн руб. на машину в месяц. Но регуляторы считают, что у участников рынка было достаточно времени для адаптации к новой системе.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

У лесопромышленников возникли сложности с исполнением вступивших 1 января требований по оснащению автотранспорта, перевозящего лесные грузы, системой ГЛОНАСС, сообщили источники “Ъ” в отрасли. Бизнес обратился в Минприроды с просьбой утвердить переходный период как минимум на несколько месяцев, во время которых на перевозчиков не будут налагаться штрафы.

Участники отрасли должны были установить на транспорт, связанный с заготовкой и транспортировкой леса, необходимую аппаратуру и заключить договор с ЭРА-ГЛОНАСС для передачи данных о движении машин во ФГИС ЛК. Но, утверждают собеседники “Ъ”, производители аппаратуры АО ГЛОНАСС оказались не способны в ограниченные сроки обеспечить реализацию указанных требований. По их словам, до конца октября 2024 года отсутствовала информация о порядке оснащения автотранспорта и требованиях к аппаратуре. «А в ноябре выяснилось, что производители не способны обеспечить спрос, все запасы приборов были проданы»,— указывают лесопромышленники Кировской области в письме (копия есть у “Ъ”) к губернатору и в региональное минприроды. При этом, утверждали они, взаимодействие с ГЛОНАСС возможно только через «личный кабинет», который заработал около 1З ноября 2024 года. До сих пор, отмечают участники рынка, заключение договора о передаче данных может тянуться неделями. В компаниях проблему подтвердили, но официальных комментариев не предоставили.

На начало февраля, по данным Минприроды, спутниковое оборудование со внесением во ФГИС ЛК установлено на 23 тыс. транспортных средств. «Это всего 10% от всей техники, используемой в лесной отрасли. Получается, что большинство лесников в России работают с нарушением закона. Поэтому мы предлагаем ввести мораторий на применение штрафных санкций на год-полтора»,— сообщил “Ъ” глава комитета архангельского заксобрания Александр Дятлов. Источники “Ъ” оценивают парк лесной техники существенно меньше — примерно в 100 тыс. единиц.

В Союзе лесопромышленников и лесоэкспортеров Кировской области просят ввести мораторий хотя бы до середины апреля и напоминают, что за транспортировку древесины автомобильным транспортом, не передающим информацию о перемещении, предусмотрены штрафы для юридических лиц от 200 тыс. до 400 тыс. рублей за первичное нарушение и от 400 тыс. до 500 тыс. рублей за повторное. «Учитывая, что автомобиль может использоваться по семь дней в неделю, делая по два-пять рейсов в сутки, за месяц владелец может быть оштрафован на сумму до З0–75 млн руб. за единицу автотранспорта»,— рассчитали там. В Вятской ТПП “Ъ” сообщили, что в начале января автоперевозки древесины почти остановились. Оснащение транспорта в Кировской области необходимым оборудованием в ТПП оценивают в 25–35%.

В Минприроды заявили “Ъ”, что закон о ФГИС ЛК принят еще в 2021 году, а требования об обязательном оснащении автотранспорта, перевозящего древесину, системой ГЛОНАСС переносились с 2023 года на 2025 год. В 2023–2024 годах, продолжают в министерстве, Рослесхоз вел разъяснительную работу, АО ГЛОНАСС создало портал для помощи в подключении к системе. «Однако массовые обращения компаний по подключению к системе пришлись на декабрь 2024 года»,— заявили в Минприроды.

В АО ГЛОНАСС “Ъ” сообщили, что на 10 февраля платформа обеспечивает передачу данных о движении 37 тыс. единиц лесной техники и в конце декабря—январе число обращений на подключение увеличилось десятикратно по сравнению с ноябрем. В компании отмечают, что процесс подключения у ряда пользователей занимает от трех дней до недели и в 90% случаев причины задержки в регистрации заключаются «в кардинально различающемся уровне цифровой грамотности владельцев лесной техники». Сложностей с закупкой необходимого оборудования в АО ГЛОНАСС не видят, указывая, что в РФ несколько десятков только крупных производителей приборов.

Один из собеседников “Ъ” указывает, что на рынке остается много «серых» компаний, которые специально не регистрируются в системе ГЛОНАСС и ФГИС ЛК. Именно поэтому, по его словам, сложно определить реальный размер парка лесотранспортной техники.

Ольга Мордюшенко

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