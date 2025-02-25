Рособрнадзор: 98,7% девятиклассников успешно прошли собеседование по русскому

Итоговое собеседование по русскому языку успешно сдали 98,7% девятиклассников, следует из данных Рособрнадзора (есть у «Ъ»). Всего участие в итоговом собеседовании приняли около 1,6 млрд учеников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Собеседование по русскому языку — одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА). В его рамках школьники должны выполнить четыре задания — чтение текста вслух, его пересказ, монолог по выбранной теме и диалог с экзаменатором. Экзамен проводят в очном и дистанционном форматах во всех регионах, кроме Херсонской и Запорожской областей.

Экзамен состоялся 14 февраля. Получившие «незачет» или отсутствующие в основной срок экзамена смогут сдать его в дополнительные дни 12 марта и 21 апреля.

Полина Мотызлевская