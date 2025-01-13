Выпускников поймут без разговоров

В Рособрнадзоре не собираются вводить устную составляющую школьных экзаменов по гуманитарным предметам — в дополнении к имеющимся письменным заданиям. С предложением внести коррективы в государственную итоговую аттестацию (ГИА) выступила глава Российской академии образования (РАО), экс-министр образования Ольга Васильева. Она уверена, что собеседования по русскому языку, которое сейчас проходят девятиклассники, недостаточно для полноценной проверки их знаний и навыков. Эксперты соглашаются, что процедуру собеседования в нынешнем виде сложно назвать эффективной, но затраты на предлагаемые преобразования превысили бы пользу от такой инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускники продолжат молча сдавать ЕГЭ по гуманитарным предметам

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Выпускники продолжат молча сдавать ЕГЭ по гуманитарным предметам

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В ближайшее время изменений в процедуре проведения ГИА (ОГЭ — в 9-м классе и ЕГЭ — в 11-м), в том числе появления устной части в экзаменах по гуманитарным предметам, не планируется. Об этом “Ъ” сообщили в Рособрнадзоре. Данный вопрос поднимался в ходе всероссийского обсуждения предложений по совершенствованию ГИА, пояснили в пресс-службе ведомства, однако тема не нашла поддержки.

О необходимости введения в выпускные экзамены для школьников «в той или иной форме» устной составляющей в дополнении к имеющимся письменным заданиям по русскому языку, литературе и истории вновь заявила 13 января глава РАО Ольга Васильева.

Российская академия образования занимается разработкой, апробацией и экспертизой новых образовательных технологий и форм организации обучения и воспитания детей; участвует в создании и реализации государственной образовательной политики.

Напомним, именно в бытность госпожи Васильевой главой российского образовательного ведомства девятиклассников обязали проходить собеседование по русскому языку — в качестве допуска к ОГЭ по этому предмету. Испытание существует с 2018 года, однако госпожа Васильева уверена, что одного только собеседования недостаточно для эффективной проверки у выпускника навыков «грамотно и ясно выражать свои мысли».

С похожей инициативой ранее выступал и первый зампред комитета Госдумы по высшему образованию Олег Смолин (КПРФ). В 2020 году он предложил ввести устную часть в ЕГЭ по истории и литературе, чтобы проверять умение выпускников говорить и отстаивать свою точку зрения. Однако профильный комитет Госдумы не поддержал идею, и законопроект так и не был внесен.

Тогда предложение раскритиковали и в Минпросвещения. Замглавы ведомства Алексей Корнеев заявил, что устная составляющая выпускных экзаменов «неизбежно приведет к субъективным оценкам и утрате объективности и надежности результатов ЕГЭ как универсального механизма итоговой аттестации».

Сейчас, помимо собеседования по русскому языку для девятиклассников, устная часть есть в ГИА по иностранным языкам. Она проводится с 2015 года отдельно от письменной части, поэтому выпускные экзамены по этим предметам занимают два дня.

Профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина уверена, что введение устной части в гуманитарные предметы будет «необоснованно дорогостоящим».

«Принимать такой экзамен должны комиссии из нескольких специалистов, причем для соблюдения хоть какой-то объективности часть из них должна быть внешними,— рассуждает эксперт.— Это все потребует невероятных затрат как на оплату труда специалистов, так и на подготовку необходимой для этого инфраструктуры». Именно поэтому госпожа Абанкина полагает, что «затраты на нововведение заметно превысят его пользу для качества образования».

«Сейчас мы стараемся, чтобы как можно больше выпускников выбирали для сдачи в ходе ЕГЭ технические и естественно-научные предметы, а сделать это только с помощью усложнения экзаменов по гуманитарным предметам не получится»,— заключает она.

Сейчас учителя регулярно практикуют устные проверочные работы по предметам филологического цикла, чтобы оценить коммуникативные навыки ученика, добавляет завкафедрой словесности школы «Новый взгляд» Вадим Хардин. Однако, по мнению эксперта, сложно говорить об эффективности «форматных» устных экзаменов, если речь не идет об учениках, для которых русский язык не родной. Лучшей формой проверки гуманитарных знаний господин Хардин назвал «созданный выпускником текст, но не для галочки, как зачастую происходит с итоговым сочинением, а полноценно, как когда-то писали выпускное или вступительное сочинение по литературе».

Полина Ячменникова