Суд ввел процедуру наблюдения в «Керченском Рыбкомбинате»

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Керченский Рыбкомбинат» сроком на шесть месяцев. С соответствующим иском в суд обратилась ИФНС по г. Новороссийску Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, предприятие не исполнило обязательства перед налоговой на сумму 300 тыс. руб. Рассмотрение результатов процедуры наблюдения назначено на 3 июля 2025 года.

ООО «Керченский рыбокомбинат» зарегистрировано в 2016 году в Мысхако. Руководителем является Екатерина Атанова. Помимо нее, в состав учредителей в прошлом году вошел Владимир Руденко. Уставный капитал предприятия 4,2 млн руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что госпожа Атанова является однофамилицей и, возможно, родственницей Юрия Атанова – крупнейшего новороссийского рыбодобытчика, председателя Ассоциации рыбопромышленников Юга и Северного Кавказа. Он владеет ООО «Рыбпром», зарегистрированным в Новороссийске. Ранее она фигурировала в судебном разбирательстве Арбитражного суда Республики Дагестан о признании банкротом ООО «Дагрыбпром» в Каспийске. Тогда налоговая задолженность в сумме 3,9 млн руб. была погашена предприятием, судебное производство по делу о банкротстве прекращено.

Алена Воробьева