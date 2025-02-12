Налоговая банкротит «Керченский Рыбкомбинат» из-за долга в 300 тысяч рублей

ООО «Керченский Рыбкомбинат» под Новороссийском может стать банкротом из-за неисполненных обязательств перед налоговой в сумме 300 тыс. руб. Дело о банкротстве рассматривает Арбитражный суд Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

В качестве истца выступает ИФНС по Новороссийску. Арбитражный краевой суд принял заявление о признании несостоятельным ООО «Керченский Рыбкомбинат». В случае непогашенного долга имущества комбината пойдет с молотка.

Из-за отсутствующих доказательств надлежащего уведомления участников дела суд отложил разбирательство до 24 февраля.

ООО «Керченский рыбокомбинат» зарегистрировано в 2016 году в Мысхако. Руководителем является Екатерина Атанова. Помимо нее, в состав учредителей в прошлом году вошел Владимир Руденко. Уставный капитал предприятия 4,2 млн рублей.

По данным картотеки арбитражных дел, в 2024 году госпожа Атанова в качестве учредителя фигурировала в судебном разбирательстве Арбитражного суда Республики Дагестан о признании банкротом ООО «Дагрыбпром» в Каспийске. Тогда налоговая задолженность в сумме 3,9 млн рублей была погашена предприятием, судебное производство по делу о банкротстве прекращено.

Екатерина Атанова является однофамилицей Юрия Атанова – крупнейшего новороссийского рыбодобытчика, председателя Ассоциации рыбопромышленников Юга и Северного Кавказа. Он владеет ООО «Рыбпром», зарегистрированным в Новороссийске.

Алена Воробьева