С директором Академии фигурного катания Меньшиковой простятся 26 февраля

Церемония прощания с директором СШОР «Академия фигурного катания на коньках», вице-президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Татьяной Меньшиковой пройдет 26 февраля, сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор спортивной школы олимпийского резерва «Академия фигурного катания на коньках», вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова

Фото: Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Директор спортивной школы олимпийского резерва «Академия фигурного катания на коньках», вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова

Фото: Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

В комплексе прощания «Память Бесконечна» по адресу Партизанская, 8 в 10:00 начнется гражданская панихида. Траурное мероприятие продолжит отпевание в Князь-Владимирском соборе. Меньшикову похоронят на Богословском кладбище.

Директор Академии фигурного катания скончался на 74-м году жизни. Она руководила школой олимпийского резерва с 1993 года, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева