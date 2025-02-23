Директор Академии фигурного катания Татьяна Меньшикова скончалась в Петербурге

В Петербурге на 74-м году жизни скончалась директор спортивной школы олимпийского резерва «Академия фигурного катания на коньках», вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова. Печальную новость в воскресенье, 23 февраля, сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Фото: Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Госпожа Меньшикова руководила школой олимпийского резерва по фигурному катанию с 1993 года, стояла у истоков Федерации фигурного катания города, была ее бессменным вице-президентом, начиная с 2001 года. Своими успехами Татьяне Меньшиковой во многом обязаны выдающиеся петербургские фигуристы Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Траньков, Дмитрий Алиев и многие другие, отметили в комитете.

«Татьяна Меньшикова была предана душой фигурному катанию, посвятила ему большую часть своей жизни без остатка. Для всех нас ее уход — большая потеря»,— говорится в некрологе.

О месте и времени прощания с Татьяной Меньшиковой в комитете Смольного пообещали сообщить дополнительно.

Андрей Цедрик