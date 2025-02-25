Владимира Зеленского потрепали в Раде

Верховная рада Украины со второй попытки приняла во вторник постановление в поддержку продления президентских полномочий Владимира Зеленского, после того как первое голосование накануне не набрало необходимого числа голосов. В то время как пропрезидентские силы после осечки все же добились одобрения постановления, активизировавшиеся противники Зеленского в Раде обвиняют его в подавлении демократии и провальной внешней политике, лишившей Украину поддержки ее главного спонсора — США. В условиях конфликта Зеленского с Дональдом Трампом, требующим проведения в стране президентских выборов, украинская элита отворачивается от своего лидера и готовится к новому политическому циклу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, 19 февраля

Фото: Tetiana Dzhafarova / Pool / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, 19 февраля

Фото: Tetiana Dzhafarova / Pool / Reuters

Состоявшееся во вторник в Верховной раде повторное голосование за постановление №13039 «О поддержке демократии», в котором говорится о том, что президент страны Владимир Зеленский должен продолжать исполнять свои полномочия до вступления на пост нового главы государства, позволило пропрезидентскому лагерю добиться своей цели.

За постановление проголосовали 268 депутатов из 280 присутствовавших в зале, при этом лишь 12 воздержались.

Эти показатели разительно отличались от итогов голосования днем ранее, когда за постановление «О поддержке демократии» проголосовали лишь 218 депутатов при необходимых 226 (простого большинства), в связи с чем постановление так и не было принято.

В итоге административный ресурс властей позволил получить необходимые Зеленскому, но вызывающие сомнение в их достоверности цифры поддержки, взлетевшие за один день.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию, при этом сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

Учитывая это, вынесенное на голосование постановление было призвано добавить легитимности мандату Владимира Зеленского. Кроме того, учитывая приглашение на заседание Рады в понедельник представителей Еврокомиссии и аккредитованных в Киеве дипломатов европейских стран, голосование было задумано как ответ на критику Владимира Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа.

Напомним, 18 февраля Дональд Трамп заявил, что рейтинг одобрения Владимира Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет иметь место за столом переговоров об урегулировании украинского конфликта.

На следующий день глава Белого дома и вовсе назвал Зеленского «диктатором» за отказ от выборов, вновь указав на его крайне низкие рейтинги.

Однако Владимир Зеленский решительно не согласился с оценкой Трампа и попытался дезавуировать его слова, сославшись на данные Киевского международного института социологии, согласно которым на начало февраля президенту Украины доверяли 57% граждан страны. Как сообщила депутат Ирина Геращенко, после критики со стороны Трампа украинским властям на местах спустили распоряжение принимать постановления и писать письма в поддержку Зеленского.

Однако эти усилия были поставлены под сомнение обнародованным в конце прошлой недели новым опросом украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis. По его данным, рейтинг президента снизился с 21,7% в феврале 2024 года до 15,9% в этом месяце.

В то же время, согласно опросу Socis, рейтинг бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного продолжает расти и сейчас составляет 27,2%.

На третьем месте идет экс-президент Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) с 5,8%.

Учитывая столь значительный разброс оценок популярности Зеленского, президентскому лагерю было крайне важно продемонстрировать, что глава государства остается признанным лидером, пользующимся поддержкой законодательной власти.

Между тем, несмотря на состоявшееся утверждение постановления «О поддержке демократии» со второй попытки, критика Зеленского в стенах Верховной рады становится все более жесткой по мере того, как он продолжает свой спор с Дональдом Трампом.

«Внешняя политика Украины при Владимире Зеленском потерпела полное фиаско»,— заявила в конце прошлой недели депутат от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, настойчивость президента Трампа в вопросе проведения выборов на Украине свидетельствует о неутихающем конфликте с Зеленским. «К сожалению, это означает, что все возможности, которые были у команды Зеленского, якобы пытавшейся выстроить диалог с новой администрацией, полностью провалились. Это полное фиаско внешней политики Украины»,— заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе. «Никто бы не мог назвать его диктатором, если бы не раздавались какие-то звоночки того, что он делает внутри страны: монополизирует медиа, атакует политических оппонентов, местное самоуправление, боевых командиров и тому подобное»,— продолжала депутат от «Европейской солидарности», добавив, что украинская оппозиция очень желает увидеть смену руководства страны.

Схожее мнение высказал депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «То, что происходит,— это катастрофа... Реагировать на слова Трампа было очень большой ошибкой со стороны Зеленского. Говорить, что Трамп находится "в пузыре дезинформации", было ошибкой, после этого было ясно, что Трамп отреагирует. Мы знаем, что такие вещи, когда его публично критикуют, это хуже всего»,— заявил Алексей Гончаренко американскому изданию The Hill.

При этом оппозиционный депутат выразил мнение о том, что идея передать Вашингтону украинские месторождения природных ископаемых изначально принадлежала не Дональду Трампу, а Владимиру Зеленскому.

«Хочу еще раз подчеркнуть! Идея о редкоземельных металлах и их торговле принадлежит Зеленскому. В Америке подобных разговоров не было вообще! Когда стало понятно, что никаких больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых у нас нет, США начали требовать то, что на самом деле есть. А у нас есть: инфраструктура, газотранспортная система, атомные электростанции»,— написал Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, обвинив президента Зеленского в готовности сдать национальные интересы страны.

На этом фоне глава парламентского комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил о том, что Украине придется перейти к режиму жесткой экономии на фоне отсутствия гарантий дальнейшего финансирования со стороны США и Европы. «Сегодня мы находимся в периоде наивысшей турбулентности с марта 2022 года. Поддержка Украины, в том числе финансовая, со стороны стратегического партнера США не гарантирована. Это оказывает влияние и на ЕС, где начинаются некоторые неприятные для нас политические дискуссии. Что это означает в финансовой политике? Все просто: считать каждую копейку. Мы должны будем растянуть гарантированное льготное финансирование $50 млрд не на год, а на три года. Тотальная экономия — это то, что сейчас нужно»,— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Даниила Гетманцева.

Сергей Строкань