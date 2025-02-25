«Пока российская теннисистка на правильном пути»

Мирра Андреева стала лучшей теннисисткой России в 17 лет. Кроме того, она впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга WTA, где заняла девятую строчку. Дарья Касаткина, которая долгое время была лучшей в РФ, теперь опустилась на 12-е место. Станет ли Андреева главной звездой российского женского тенниса? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rula Rouhana / Reuters Фото: Rula Rouhana / Reuters

Место главной звезды российского тенниса, после того как карьеру завершила Мария Шарапова, до сих пор вакантно. Дарья Касаткина после скандального каминг-аута оказалась далека от народной любви, а среди юных и перспективных дарований еще два года назад начала выделяться Мирра Андреева. Несмотря на нежный возраст она пошумела на турнирах Большого шлема, затем выиграла серебро Олимпиады в паре с Дианой Шнайдер и вот, наконец, выиграв крупный турнир в Дубае, вошла в десятку сильнейших теннисисток мира и останавливаться на достигнутом не собирается. После победы юная россиянка заявила, что планирует подниматься выше:

«Я буду стараться зайти в топ-5. Знаю, что будет непросто, потому что разница в очках минимальная, поэтому это будет в два раза сложнее. Но я постараюсь зайти в топ-5 на конец года».

Сейчас кажется, что статус большой звезды Андреевой гарантирован. Ее не по годам зрелая игра восхищает экспертов и болельщиков, к тому же россиянка бьет весомые рекорды. Например, уровень турнира в Дубае уступает только Большому шлему, и Андреева стала первой в истории спортсменкой до 18 лет, которая вышла в финал соревнования такого уровня. А победы над такими звездами, как Ига Швёнтек или Елена Рыбакина, вызвали в мире тенниса настоящую эйфорию. Эксперты наперебой прочат Андреевой первое место в рейтинге WTA в ближайшие годы. Но все не так однозначно, считает “Ъ FM” заслуженный тренер России Борис Собкин: «То, что Мирра в таком возрасте находится в десятке, это, безусловно, выдающийся результат. Но прогнозировать, что если она сейчас вошла в десятку рейтинга, то через полгода окажется в пятерке, я бы поостерегся. Дело в том, что каждый следующий шаг вверх гораздо сложнее предыдущих».

Кроме того, по мнению Бориса Собкина, конкуренция в женском теннисе, сейчас невероятно высока: «Такого бесспорного лидера, каким была, допустим, Серена Уильямс, на данный момент нет. Да, Арина Соболенко играла хорошо, она заслуженно первая ракетка в мире, но таковой была и Ига Швёнтек. Сейчас там очень неплохо выглядит и Кори Гауфф, и другие девчонки. То есть конкуренция очень сильная, и я не удивлюсь, если какое-то время они будут менять друг друга на первой строчке».

Российская пресса пишет, что победа в Дубае подарила Андреевой статус полноценной звезды. Возможно, это так, но поклонники тенниса наверняка ждут от россиянки триумфа на одном из турниров Большого шлема. Кроме результатов, нужно держать в голове еще один важный аспект, уверен теннисный обозреватель издательского дома “Ъ” Евгений Федяков: «Нужны грамотная подготовка, адекватная собственная реакция на все происходящее. Конечно же, очень важное условие, чтобы рядом с Андреевой находились люди, которые помогали ей преодолевать проблемы, связанные с медными трубами».

Пока российская теннисистка на правильном пути. Она даже отказалась выпить шаманского за победу на турнире, напомнив, что ей всего 17. 18 лет Андреевой исполнится 29 апреля во время турнира в Мадриде. Ну и теперь от Мирры наверняка будут ждать ярких матчей на «Ролан Гарросе», Уимблдоне и, конечно, Открытом чемпионате США.

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Владимир Осипов