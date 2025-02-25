Принятие Генеральной ассамблеей и Советом Безопасности ООН резолюций по Украине — одна из самых обсуждаемых новостей в мире. Медиа обсуждают усиление раскола между США и ЕС и продолжающееся сближение Вашингтона и Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Совета Безопасности ООН

Фото: David Dee Delgado / Reuters Заседание Совета Безопасности ООН

Фото: David Dee Delgado / Reuters

США при поддержке России провели резолюцию по войне на Украине через ООН

Голосование показало, как трансатлантический альянс, с конца Второй мировой войны поддерживавший основы европейской безопасности, начал разваливаться из-за меркантильного подхода президента США к внешней политике... Принятие проекта США в СБ ознаменовало собой изменение давней позиции ООН… С 2022 года орган поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины.

США в резком разрыве с позициями союзников отказываются обвинять Россию в войне на Украине

Президент Дональд Трамп углубил раскол между Вашингтоном и союзниками по поводу Украины, отозвав осуждение Соединенными Штатами вторжения России в 2022 году в ООН и среди стран G7, поскольку он стремится положить конец войне на условиях, приемлемых для Москвы... Публичные дебаты в ООН и частные обсуждения в рамках G7 подчеркивают явный разрыв политики США в отношении самого серьезного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. При этом Трамп все больше дистанцируется от союзников на континенте и, к их тревоге, по-видимому, сближается с Москвой.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

США получили поддержку своего проекта резолюции по войне на Украине, не осуждающего Россию

США получили десять голосов СБ в пользу своей резолюции. Пять европейских стран воздержались, включая Великобританию и Францию, что подчеркивает расширяющуюся пропасть между Европой и США из-за конфликта на Украине. Франция и Великобритания имеют право вето в Совете Безопасности, но не захотели использовать его против Вашингтона, заявили дипломаты. Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с Трампом в Белом доме в понедельник, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается встретиться с Трампом в Вашингтоне в конце этой недели.

Китай призывает Совбез ООН к конструктивной роли в продвижении мирных переговоров по Украине

Хотя позиции сторон могут не совпадать, диалог все равно лучше конфронтации, а переговоры лучше ссор... Китай поддерживает соглашение между США и Россией о начале мирных переговоров... Китай готов продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса по просьбе заинтересованных сторон, принимая во внимание озабоченность международного сообщества, особенно стран Глобального Юга.

Эти страны не осудили агрессии России. США оказались в «великолепной» компании

Администрация Трампа утверждает, что резолюция (ГА ООН.— «Ъ») не отражает видение США будущих отношений с Украиной… Критики, однако, указывают, что США оказались в блоке со странами, которые открыто поддерживают Москву или извлекают выгоду из ее политики.

Генассамблея ООН проголосовала в поддержку Украины

Государства ЕС добились дипломатического успеха против США и России, которые в конечном итоге проголосовали вместе против предложенной резолюции. Но очевидно, что поддержка сокращается.

США вместе с Россией проголосовали против резолюции ООН по Украине; Индия и Китай воздержались

Впервые… США проголосовали одинаково с Россией в попытке заблокировать проект резолюции Украины… То, что Индия воздержалась, не является чем-то неожиданным, поскольку и в прошлом она воздерживалась в голосовании за резолюции ГА ООН по российско-украинской войне. Выбор Индии в голосовании был демонстрацией дипломатического балансирования, ведь по обе стороны у нее есть стратегические партнеры.

Подготовила Алена Миклашевская