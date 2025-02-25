Песков: Россия работает со всеми «Друзьями мира» по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва взаимодействует со всеми участниками процесса из группы «Друзей мира» по урегулированию конфликта на Украине. Платформа «Друзья мира» создана по инициативе Китая и Индии и была поддержана странами Глобального Юга.

«Мы взаимодействуем со всеми фактическими участниками этого процесса так или иначе. И мы обмениваемся информацией, они обмениваются своими подходами»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Как добавил пресс-секретарь, в рамках группы до сих пор проходило обсуждение не конкретных планов, а «видения перспектив выхода на урегулирование». По его словам, этот процесс продолжается.

В мае 2024 года Китай и Бразилия обнародовали план по разрешению конфликта на Украине, первый пункт которого — прекращение боевых действий. Его, как утверждал МИД КНР, поддержали 26 государств. В сентябре Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга объявили о создании платформы «Друзья мира», участники которого выразили стремление к конструктивному и рациональному диалогу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пекин предложил всеобъемлющее».