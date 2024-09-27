Китай создаст платформу Глобального Юга для разрешения конфликта на Украине

КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу «Друзья мира», нацеленную на мирное урегулирование российско-украинского конфликта. Как сообщил министр иностранных дел Китая Ван И, объединение будет стремиться к конструктивному и рациональному диалогу.

«''Друзья мира'' — не закрытая группа, а открытая платформа, она не ищет конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог. ''Друзья мира'' были созданы во имя мира и должны быть приветствованы международным сообществом. ''Друзья мира'' стремятся подать объективный и рациональный голос и сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса»,— сказал Ван И на встрече с советником президента Бразилии Селсу Аморимом на полях Генассамблеи ООН.

В мае Китай и Бразилия опубликовали меморандум, в котором говорилось, что переговоры — единственный способ решить российско-украинский военный конфликт. Страны призвали провести международную конференцию на условиях, которые будут признаны Россией и Украиной. Президент Бразилии Лула да Силва подчеркивал, что Бразилия не будет занимать чью-либо сторону в конфликте.

Накануне Politico опубликовало документ, распространяемый, как утверждается, правительством Украины среди участников Генассамблеи ООН. В нем говорится, что Китай в кулуарах заседаний обсуждает мирные инициативы с представителями стран Латинской Америки, Азии и Африки с учетом интересов безопасности каждой стороны. Украина считает подход Китая выгодным для России, так как Пекин выступает против санкций и не требует вывода российских войск.

О мирном плане Китая и других стран Глобального Юга — в материале «Ъ» «Пекин предложил всеобъемлющее».

Лусине Баласян