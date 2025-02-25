Проект пункта пропуска через границу в «Туношне» сделает компания из Петербурга

ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» заключило контракт с ООО «Севзапспецсвязь» из Санкт-Петербурга на разработку проектной документации для приспособления помещений и технического оснащения пункта пропуска через границу в ярославском аэропорту. Контракт опубликован на «ЕИС Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Стоимость контракта составила 29,8 млн руб. Напомним, что пункт будет многосторонним, при этом его работа будет нерегулярной, но круглосуточной. Пропускная способность составит 140 пассажиров в час. Пути перемещения прибывающих и убывающих пассажиров будут разделены. На разработку ПСД у компании есть 300 дней.

Алла Чижова