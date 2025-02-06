Ярославский аэропорт оснастят пунктом пропуска через границу
В ярославском аэропорту «Туношна» планируется сделать пункт пропуска через государственную границу. Сейчас ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» ищет подрядчика для выполнения проектной документации, аукцион объявлен на «ЕИС.Закупки».
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Проект должен включать текущий ремонт и приспособление помещений для оборудования пункта пропуска, что сделает аэропорт Туношна международным. Начальная стоимость контракта — 29,8 млн руб.
Пункт будет многосторонним, при этом его работа будет нерегулярной, но круглосуточной. Пропускная способность составит 140 пассажиров в час. Пути перемещения прибывающих и убывающих пассажиров будут разделены.
Контроль в пункте пропуска будут осуществлять сотрудники Пограничной службы ФСБ России, Федеральной таможенной службы, Россельхознадзора и Роспотребнадзора.
17 февраля планируется выбрать исполнителя работ. Напомним, новые пассажирский и грузовой терминалы в аэропорту Туношна планируется открыть к 2027 году.