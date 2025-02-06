Ярославский аэропорт оснастят пунктом пропуска через границу

В ярославском аэропорту «Туношна» планируется сделать пункт пропуска через государственную границу. Сейчас ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» ищет подрядчика для выполнения проектной документации, аукцион объявлен на «ЕИС.Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Проект должен включать текущий ремонт и приспособление помещений для оборудования пункта пропуска, что сделает аэропорт Туношна международным. Начальная стоимость контракта — 29,8 млн руб.

Пункт будет многосторонним, при этом его работа будет нерегулярной, но круглосуточной. Пропускная способность составит 140 пассажиров в час. Пути перемещения прибывающих и убывающих пассажиров будут разделены.

Контроль в пункте пропуска будут осуществлять сотрудники Пограничной службы ФСБ России, Федеральной таможенной службы, Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

17 февраля планируется выбрать исполнителя работ. Напомним, новые пассажирский и грузовой терминалы в аэропорту Туношна планируется открыть к 2027 году.

Алла Чижова