Мурашко: средняя зарплата врачей за пять лет выросла до 123 тыс. рублей

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил динамику повышения средних зарплат врачей. По его словам, в прошлом году их уровень достиг 123 тыс. руб. Господин Мурашко напомнил, что в 2019 году, то есть пять лет назад, оплата труда медицинских работников не превышала 80 тыс. руб.

«Цифры: 2019 год средняя заработная плата у врачей по стране — 80 756 руб., 2023 год — 113 602 руб., за 9 месяцев 2024 года — 123 259 руб.»,— сообщил министр на заседании фракции КПРФ в Госдуме (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что средний медперсонал в 2024 году получал 61 тыс. руб., тогда как в 2019 году — 39,5 тыс. руб.

Минтруд заинтересован в поднятии размера зарплат врачам и медсестрам. Для этого в ведомстве расширили перечень оценки соблюдения трудовых прав сотрудников медучреждений. Проект позволит оценить уровень их зарплаты и исключить разрыв между столицей и регионами.

В частности, для единообразия ситуации с марта 2024 года в городах с населением 50–100 тыс. человек врачам начали дополнительно платить 29 тыс. руб., среднему медперсоналу — 13 тыс. руб. В меньших населенных пунктах доплата врачам составит 50 тыс. руб., медработникам — 30 тыс. руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Зарплатам медиков измерят температуру».