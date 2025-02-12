ФКР хочет отремонтировать 19 воронежских объектов культурного наследия за 193 млн

В 2025 году в Воронежской области планируют капитально отремонтировать 19 многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия (ОКН). Об этом сообщил региональный фонд капремонта (ФКР). Общая стоимость работ составит 192,6 млн руб. Основательная реставрация пройдет только в шести объектах, в большинстве случаев восстановлению подлежат отдельные элементы: крыши, фасады, фундаменты, инженерные системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Восстановленный в 2023 году Дом губернатора на проспекте Революции

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Восстановленный в 2023 году Дом губернатора на проспекте Революции

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Среди объектов, которые ждет капитальный ремонт системы водоотведения, значится здание бывшего «Губернского правления» 1951 года постройки на проспекте Революции (рядом с главпочтамтом). Полностью отремонтируют Дом Беловой 1917 года, включая водоотведение, холодное водоснабжение, электроснабжение, крышу, фасад и фундамент. Аналогичный объем работ ожидается в доме Скуратовой на улице Авиационная, 31, который был построен в начале XX века портнихой Скуратовой. Также планируется в полном объеме восстановить Дом Замятина на улице Алексеевского, 12, возведенный в 1913 году архитектором Михаилом Замятиным. Кроме того, отремонтируют сразу два объекта в комплексе Домов офицеров на улица Краснознаменная, 119 и 121.

Построенный в начале прошлого века Дом купца Лагутина на Алексеевского, 24 ждет ремонт фасада и крыши. Замена крыши ожидается и в Усадьбе Герасимова рядом с каменным мостом — на Карла Маркса, 48. В Доме общества квартирантов начала XX века на Комиссаржевской, 4 произойдет обновление фасада. Для Дома Плотникова на Никитинской, 2 разработают ПСД. Усадьба Вяхирева на Степана Разина, 51 получит обновление системы электроснабжения.

Систему водоотведения отремонтируют еще в двух ОКН — Дом агронома Вагнера на Никитинской, 43 и Флигель Михайлова на Революции 1905 года, 33/1. Также капремонт пройдет в домах на улицах Сакко и Ванцетти, 9 Января, Тимирязева в районе ВГАУ. В Анне и Борисоглебске запланированы работы в одном и двух зданиях соответственно.

Как рассказали в ФКР, перед началом работ документация проходит государственную экспертизу, и только после получения акта и положительного заключения можно приступать к реставрации. Применяются современные материалы для долговечности и устойчивости к погодным условиям. За ходом работ ведется авторский надзор, а по завершении готовится отчет о соответствии выполненных работ заданию управления по охране объектов культурного наследия.

О ремонте «Здания офицерского клуба Романовской слободы» в Воронеже за 350 млн руб. — материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова