Шойгу и президент Индонезии обсудили межгосударственное сотрудничество

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу во время рабочего визита в Джакарту встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто. Они обсудили взаимоотношения двух стран и перспективы сотрудничества.

«Я хотел бы поздравить вас с праздником — в этом году нашим отношениям исполнилось 75 лет»,— сказал Сергей Шойгу на встрече (цитата по ТАСС). По итогам переговоров секретарь Совбеза и президент Индонезии обменялись памятными подарками.

Ранее Сергей Шойгу встретился с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином. У здания Минобороны секретаря Совбеза встретили с почетным караулом. Господин Шойгу также возложил цветы к монументу первого президента Индонезии Сукарно.

Сергей Шойгу прибыл в Индонезию 24 февраля. Позже он направится с рабочим визитом в Малайзию. В Россию он вернется 28 февраля.