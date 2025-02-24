Шойгу прилетел в Индонезию

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Джакарту, передает ТАСС. В столице Индонезии запланированы переговоры российской делегации с высшим руководством страны по вопросам безопасности и обороны.

Встреча будет посвящена обсуждению развития сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. В рамках рабочей поездки, которая продлится до 28 февраля, господин Шойгу также посетит Малайзию.

В апреле 2024 года военный атташе посольства России в Индонезии Максим Лукьянов сообщил, что Москва готова возобновить переговоры с Джакартой о закупке российских истребителей Су-35. Сделку на сумму $1,14 млрд начали обсуждать в 2019 году, но она так и не состоялась. Начальник штаба ВВС Индонезии в 2021 году говорил, что страна отказалась от покупки истребителей из-за нехватки средств.

11 февраля текущего года посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш сказал в интервью «РИА Новости», что возможности для возобновления переговоров о закупке Су-35 в будущем открыты.