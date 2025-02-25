Акции «Русала» взлетели на фоне заявления Владимира Путина

Перед закрытием вечерней торговой сессии в понедельник, 24 февраля, акции «Русала» (MOEX: RUAL) взлетели в цене на 6,2%, до отметки 41,5 руб. В результате котировки обновили максимум с июля 2024 года. Объем торгов превысил 2 млрд руб. При открытии основной торговой сессии во вторник, 25 февраля, игра на повышение продолжилась. В первые десять минут торгов объем превысил 1,2 млрд руб., а котировки достигали 43,82 руб. Впрочем, к 11:30 ажиотаж стих, и котировки стабилизировались в районе 43,6 руб.

При этом котировки алюминия в начале торгов во вторник показали небольшое снижение. По данным Investing.com, при открытии торгов на LME стоимость трехмесячного контракта на алюминий опускалась на 0,7%, до $2636 за тонну. Однако ближе к полудню игра на понижение усилилась. К 11:35 котировки опускались до $2632 за тонну, минимума за неделю.

24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью, что, если США откроют свой рынок алюминия, Россия могла бы поставлять 2 млн тонн этого металла в год, что помогло бы сдерживать цены. Также господин Путин предложил подумать о совместной работе РФ и США по производству алюминия, например в Красноярском крае. Инвестиции в такой проект могут составить $15 млрд.