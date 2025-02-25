Один из крупнейших операторов платных дорог Vinci прекратил работу в России

«Нацпроектстрой» выкупил долю французского холдинга Vinci S.A. в ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), сообщает РБК со ссылкой на источники. Помимо этого Vinci S.A. больше не владеет ООО «Объединенные системы сбора платы» (ОССП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ОССП взимает плату за проезд по автодорогам М-11 «Нева», М-4 «Дон», М-3 «Украина». Согласно ЕГРЮЛ, 28 декабря 2024 года 100% долей ОССП перешли от нидерландской Highway Operations BV гендиректору группы компаний «Нацпроекстрой» Алексею Крапивину. С 20 января 2025 года ОССП принадлежит «Нацпроектстрою». Highway Operations BV — совместное предприятие «Мостотреста» и Vinci (каждый владел по 50%), созданное в июле 2015 года.

СЗКК — тоже совместное предприятие «Мостотреста» и Vinci SA, создано в 2007 году. Компания выиграла тендер на строительство и эксплуатацию головного участка скоростной дороги Москва—Санкт-Петербург на участке 15–58 км. В 2021 году «Мостотрест» передал 50% СЗКК «Нацпроектстрою». В СЗКК не прокомментировали «Ъ» информацию о предполагаемом выходе французского акционера.

По плану правительства строительство новых федеральных платных дорог в России обойдется более чем в 1 трлн руб. до 2030 года. В частности, 100 млрд руб. выделят на расширение М-4 в Ростовской области. В 2024 году число проездов на платных дорогах «Автодора» выросло на треть: драйверами роста интереса со стороны пользователей стала в том числе трасса М-4, несмотря на то что в апреле «Автодор» проиндексировал тарифы за проезд на отдельных участках до 25%.

Подробности — в материале «Ъ» «Платным дорогам повезло с трафиком».