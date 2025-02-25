Один из крупнейших операторов платных дорог Vinci прекратил работу в России
«Нацпроектстрой» выкупил долю французского холдинга Vinci S.A. в ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), сообщает РБК со ссылкой на источники. Помимо этого Vinci S.A. больше не владеет ООО «Объединенные системы сбора платы» (ОССП).
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
ОССП взимает плату за проезд по автодорогам М-11 «Нева», М-4 «Дон», М-3 «Украина». Согласно ЕГРЮЛ, 28 декабря 2024 года 100% долей ОССП перешли от нидерландской Highway Operations BV гендиректору группы компаний «Нацпроекстрой» Алексею Крапивину. С 20 января 2025 года ОССП принадлежит «Нацпроектстрою». Highway Operations BV — совместное предприятие «Мостотреста» и Vinci (каждый владел по 50%), созданное в июле 2015 года.
СЗКК — тоже совместное предприятие «Мостотреста» и Vinci SA, создано в 2007 году. Компания выиграла тендер на строительство и эксплуатацию головного участка скоростной дороги Москва—Санкт-Петербург на участке 15–58 км. В 2021 году «Мостотрест» передал 50% СЗКК «Нацпроектстрою». В СЗКК не прокомментировали «Ъ» информацию о предполагаемом выходе французского акционера.
По плану правительства строительство новых федеральных платных дорог в России обойдется более чем в 1 трлн руб. до 2030 года. В частности, 100 млрд руб. выделят на расширение М-4 в Ростовской области. В 2024 году число проездов на платных дорогах «Автодора» выросло на треть: драйверами роста интереса со стороны пользователей стала в том числе трасса М-4, несмотря на то что в апреле «Автодор» проиндексировал тарифы за проезд на отдельных участках до 25%.
Подробности — в материале «Ъ» «Платным дорогам повезло с трафиком».