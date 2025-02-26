Пора задуматься о новых нарративах

В российско-американских отношениях обозначился новый поворот: Владимир Путин пригласил США принять участие в инвестиционных проектах по добыче алюминия и редкоземельных металлов на территории России, а также открыть американский рынок для российского экспорта.

Российский президент также поддержал идею Дональда Трампа наполовину сократить военные бюджеты двух стран, предложив Пекину последовать примеру Москвы и Вашингтона.

Одновременно на другом конце планеты Генассамблея ООН голосовала по очередной антироссийской резолюции по Украине. США вместе с Израилем — кто бы мог подумать — проголосовали против, выступив в одном строю с Россией, Белоруссией, КНДР и Никарагуа, а вот среди поддержавших резолюцию оказались и члены БРИКС — Египет и Индонезия.

В тот же день в Брюсселе был принят новый, 16-й пакет санкций Евросоюза в отношении России. И на этом фоне газета Financial Times сообщила, что в самом ближайшем будущем часть американских антироссийских санкций будет отменена.

Эти, казалось бы, не связанные друг с другом события ставят вопрос об уточнении некоторых российских нарративов об особенностях переживаемого нами момента.

Эти нарративы основаны на трех представлениях.

Во-первых, существует консолидированный «коллективный Запад», всеми силами стремящийся нанести Москве стратегическое поражение. Во-вторых, безусловными лидерами этого Запада неизменно выступают объединенные «англосаксы», навязывающие свои подходы союзникам из «континентальной Европы», превращая последних в своих сателлитов или даже в марионеток. В-третьих, «коллективному Западу» противостоит «мировое большинство», которое если и не всегда в должной мере поддерживает Россию, то лишь из-за страха перед неизбежным наказанием со стороны вышеупомянутых «англосаксов».

Однако эта конструкция сегодня разваливается на глазах. О сохранении «коллективного Запада» можно говорить лишь с большими оговорками. Равно как и о сохранении единого «англосаксонского мира» — взгляды Дональда Трампа и британского премьера Кира Стармера по самым принципиальным вопросам мировой политики принципиально расходятся.

Антироссийские позиции оказались гораздо более устойчивыми на восточном берегу Атлантики, чем на западном, хотя и европейское единство сегодня поставлено под вопрос. Европа, казалось бы гораздо больше заинтересованная в восстановлении нормальных отношений с Москвой, чем США, вопреки изменившимся настроениям в Белом доме, по-прежнему демонстрирует в этом вопросе исключительную несговорчивость.

Явные трещины в антироссийском консенсусе наметились и в Северо-Восточной Азии, где Южная Корея отменяет санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования. А вот «мировое большинство», при всем значении таких объединяющих форматов, как БРИКС и ШОС, как было разрозненным и переменчивым три года назад, так таковым осталось и сегодня.

Конечно, российско-американский диалог может в любой момент сорваться. Прорехи в трансатлантическом единстве могут быть оперативно заштопаны.

И тем не менее российской внешней политике по крайней мере нелишне задуматься о новых нарративах.