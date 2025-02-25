СКР возбудил дело после нападения на генконсульство России в Марселе

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту взрыва в Генеральном консульстве России во французском городе Марселе. Ведомство оценило действия злоумышленников как нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ), сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Максимальный срок наказания по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

По данным следствия, неизвестные бросили три бутылки с неизвестным взрывчатым веществом на территорию российского диппредставительства. В результате две бутылки взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников консульства и нарушив его порядок работы.

СКР считает, что злоумышленники своими действиями хотели осложнить международные отношения. Отмечается, что правоохранители взаимодействуют с МИД России в ходе расследования. Также готовится международный запрос о правовой помощи.

Взрыв на территории генконсульства России в Марселе прогремел накануне, 24 февраля. Пострадавших и повреждений не было. МИД Франции осудил посягательства на безопасность дипломатических представительств, с аналогичным заявлением выступил ООН. Телеканал RMC сообщил о задержании двух подозреваемых в причастности к взрыву, ими оказались мужчины в возрасте 48 и 59 лет.

Никита Черненко