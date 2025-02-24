ООН осудила нападение на российское генконсульство в Марселе

ООН осведомлена о взрыве на территории консульства России в Марселе. В офисе генсека всемирной организации заявили, что нападения на дипмиссии и их сотрудников неприемлемы и противоречат международному праву, передает ТАСС.

Взрыв прогремел сегодня, 24 февраля. Французские СМИ писали, что в сад генконсульства РФ бросили бутылки с зажигательной смесью, их содержимое пока не установлено. Прокуратура Марселя начала расследование по факту «нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами». По данным ведомства, пострадавших нет, само здание диппредставительства не повреждено.

Новость дополняется.