МИД Франции осудил нападение на генконсульство РФ в Марселе

Министерство иностранных дел Франции осуждает любые посягательства на безопасность дипломатических представительств других стран. Так ведомство прокомментировало взрыв на территории консульства России в Марселе в результате применения взрывчатого вещества. Нападение на учреждение также осудила мэрия города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генконсульство России в Марселе

Фото: Manon Cruz / Reuters Генконсульство России в Марселе

Фото: Manon Cruz / Reuters

«Они (диппредставительства.— "Ъ") защищены Венскими конвенциями о дипломатических и консульских отношениях, которые Франция твердо намерена полностью выполнять. Неприкосновенность и защита дипломатических и консульских помещений и их персонала являются основополагающими принципами международного права»,— говорится в заявлении французского МИДа.

Французские СМИ писали, что в сад генконсульства РФ бросили бутылки с зажигательной смесью. Reuters со ссылкой на местную полицию позднее сообщило, что было брошено три бутылки, их содержимое изучается. Прокуратура Марселя начала расследование. Команда саперов уже завершила обследование территории. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент, заявила о признаках теракта и призвала Францию усилить безопасность российских загранучреждений.

Лусине Баласян