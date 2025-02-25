ВСУ обстреляли семь белгородских муниципалитетов за сутки; есть раненый

За прошедшие сутки ВСУ ударили по семи белгородским муниципалитетам с помощью как минимум 24 боеприпасов и 42 дронов. В результате пострадал один мирный житель, разрушения получили шесть частных домов и шесть автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе поселки Малиновка и Октябрьский, село Репное атаковали тремя БПЛА, два из которых сбили. В первом населенном пункте поврежден социальный объект.

Над Борисовским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей. Также подавлен один беспилотник. Ночью в селе Березовка из-за сброса взрывного устройства с дрона пострадали частный дом и автомобиль.

В Валуйском округе по поселку Уразово и селу Долгое ударили с помощью пяти БПЛА. В Долгом утром после сброса взрывных устройств с беспилотника были повреждены частный дом, две легковушки и линия электропередачи — жители одной улицы остались без света.

В Волоконовском районе села Борисовка, Грушевка и Тишанка атаковали с помощью трех боеприпасов и четырех дронов. В селе Тишанка в результате удара БПЛА по частному домовладению был ранен мирный житель. Ему оказали медпомощь в Валуйской ЦРБ, после чего отправили на амбулаторное лечение. Разрушения получили четыре частных дома, легковой автомобиль и «Газель», два торговых объекта и коммерческий, надворная постройка, линии газо- и электроснабжения.

В Грайворонском округе поселок Чапаевский, села Безымено, Мокрая Орловка и Пороз обстреляли с помощью 15 боеприпасов и пяти беспилотников. В Чапаевском ночью вследствие сброса взрывных устройств с БПЛА посечен забор частного домовладения, сгорела легковушка.

В Краснояружском районе в поселке Прилесье, селах Демидовка и Поповка с беспилотников сбросили пять взрывных устройств. Обошлось без последствий.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка ударили с помощью 22 дронов, которые подавили и сбили. Пострадавших и разрушений нет.

Сутками ранее вооруженные силы Украины атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 39 боеприпасов и 59 БПЛА. В результате никто не пострадал. Установлен ряд разрушений.

Алина Морозова