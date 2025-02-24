Украинский дрон ударил по частному дому в белгородской Тишанке, есть раненый

Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Тишанка Волоконовского района Белгородской области, в результате ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Бригада скорой уже везет его в Валуйскую центральную райбольницу. У пострадавшего зафиксированы множественные осколочные ранения. На месте происшествия работают оперативные службы.

Днем Вячеслав Гладков уже сообщал об атаках со стороны ВСУ трех населенных пунктов региона. В поселке Малиновка Белгородского района после детонации FPV-дрона загорелась кровля здания соцобъекта, возгорание было ликвидировано бойцами самообороны. В Волоконовском районе село Борисовка атаковано двумя БПЛА, в результате сброса взрывного устройства с дрона повреждены коммерческий объект и припаркованная ГАЗель. От удара второго дрона осколками посекло легковой автомобиль. В селе Тишанка в результате обстрела выбило окна, посекло кровли четырех частных домов и двух объектов торговли, повредило линии газо- и электроснабжения. О пострадавших в результате этих атак не сообщалось.

За минувшие сутки ВСУ таковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 39 боеприпасов и 59 БПЛА. В результате никто не пострадал. Шесть частных домов и пять автомобилей получили разрушения, сообщал утром 24 февраля губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Мария Старикова