За сутки ВСУ обстреляли семь белгородских муниципалитетов

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 39 боеприпасов и 59 БПЛА. В результате никто не пострадал. Шесть частных домов и пять автомобилей получили разрушения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе поселок Малиновка, села Варваровка, Черемошное и Щетиновка подверглись удару пяти дронов, три из которых сбили. В поселке Малиновка пострадал частный дом.

В Борисовском районе села Березовка и Грузское атаковали семью беспилотниками. В первом населенном пункте повреждены грузовик и четыре легковушки, а также — линия электропередачи.

В Валуйском округе села Борки, Долгое и Сухарево попали под удар трех БПЛА, два из которых ликвидировали. Последствий не установлено.

В Волоконовском районе село Тишанка обстреляли с помощью шести боеприпасов, село Коновалово атаковали двумя БПЛА. Разрушения получили четыре частных дома и две надворные постройки.

В Грайворонском округе по поселкам Хотмыжск и Чапаевский, селам Мокрая Орловка, Мощеное, Пороз и Рождественка ударили шестью дронами. В Мощеном пострадал гараж в частном домовладении, в селе Рождественка — линия электропередачи.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Отрадовка и Теребрено обстреляли с помощью 18 боеприпасов и пяти БПЛА. Обошлось без последствий.

В Шебекинском округе село Муром попало под обстрел с помощью 15 боеприпасов. В районе сел Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка ударили 31 беспилотником, 29 из них уничтожили. В селе Новая Таволжанка вследствие атаки FPV-дрона получил разрушения частный дом. Кроме того, вчера днем поступила информация о трех поврежденных домовладениях в селе Новая Таволжанка в результате обстрела 22 февраля.

Сутками ранее ВСУ атаковали десять белгородских муниципалитетов с помощью как минимум 43 боеприпасов и 56 БПЛА. Никто не пострадал, зафиксирован ряд разрушений.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова