Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 февраля

12:38. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области — МЧС.

12:23. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

12:21. Спецслужбы проверяют здание кукольного театра в Липецке. Учреждение получило анонимное сообщение о минировании. Об этом сообщили в правительстве региона.

12:17. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

12:03. За несколько неделей жители Орловской области собрали более 8 млн руб. на нужды участников СВО. Об этом сообщили в правительстве региона.

11:52. О минировании центрального автовокзала Липецка по телефону сообщили злоумышленники. Персонал действует по соответствующей инструкции. В здании проводится эвакуация. Выполнение рейсов приостановлено. Об этом сообщили в правительстве региона.

11:12. Звонки с сообщениями о минировании поступили еще в три учреждения в Липецке — в областную научную библиотеку, ТРЦ «Липецк» и детский сад №62. Об этом сообщили в правительстве региона.

10:59. Анонимные звонки с угрозой о минировании поступили в библиотеку имени Есенина в Липецке, в администрацию Липецкого округа и в минторговли Липецкой области. Реагирование сил и средств организовано, во всех зданиях ведется проверка. Об этом сообщили в правительстве региона.

10:47. СКР будет расследовать атаку дрона в селе Тишанка Белгородской области 24 февраля, при которой пострадал мирный житель. Об этом сообщили в ведомстве.

9:24. За минувшие сутки ВСУ ударили по семи белгородским муниципалитетам с помощью как минимум 24 боеприпасов и 42 беспилотников. В результате пострадал один мирный житель, разрушения получили шесть частных домов и шесть автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:12. Дежурные средства ПВО ликвидировали еще один БПЛА над Курской областью — около 6:00 25 февраля. Об этом сообщили в МО РФ.

8:38. Мерой поддержки в виде частичной компенсации аренды жилья воспользовались более 7 тыс. семей из белгородского приграничья. На это из областного бюджета выделили свыше 550 млн руб. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении».

8:06. Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки «Север» уничтожили укрепления, пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

7:25. За ночь дежурные средства ПВО сбили над Россией 19 БПЛА, в том числе два над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны.