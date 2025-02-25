В «Яроблводоканале» сменился руководитель

Исполняющим обязанности гендиректора «Ярославского областного водоканала» с 21 февраля стал Евгений Шибаев. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГП ЯО «Яроблводоканал» Фото: ГП ЯО «Яроблводоканал»

С июня 2024 года пост гендиректора «Северного водоканала» занимал Дмитрий Зверев. Он же остался руководить предприятием и после объединения «Северного» и «Южного» водоканалов в «Ярославский областной водоканал». До назначения господина Зверева, также в статусе и.о., предприятием на протяжении двух месяцев руководил Евгений Шибаев.

Как сообщает рыбинское издание «Черемуха», решение об отстранении Дмитрия Зверева было принято на период проведения служебной проверки.

Алла Чижова